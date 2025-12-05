Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251205 - 1263 Frankfurt-Innenstadt: Sachbeschädigung an Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(bo) Unbekannte beschmierten heute Nacht (5. Dezember 2025) in der Innenstadt einen Streifenwagen mit Sprühfarbe. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Zeit von 01:30 bis 02:40 Uhr besprühten unbekannte Täter mittels türkisfarbener Sprühfarbe das Fahrzeugheck eines Streifenwagens vom 1. Polizeirevier im Innenstadtbereich. Das Graffiti mit beleidigendem Inhalt hatte eine Größe von 60 cm x 138 cm und konnte nicht ohne Weiteres entfernt werden. Der genaue Tatort kann nicht eingegrenzt werden, da sich das Fahrzeug im Tatzeitraum an mehreren Einsatzörtlichkeiten befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell