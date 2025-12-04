PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251204 - 1260 Frankfurt-Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfandung - Bezug zur Meldung Nr. 1255

Frankfurt (ots)

(bo) Die seit gestern Mittag (3. Dezember 2025) vermisste 87-jährige Erika Maria G. konnte soeben wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  • 04.12.2025 – 13:00

    POL-F: 251204 - 1259 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (3. Dezember 2025) kam es in der Frankfurter Innenstadt zu Streitigkeiten, bei denen zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren angegriffen wurden. Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden Geschädigten gegen 19:25 Uhr auf der Zeil, als es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen mit einer siebenköpfigen Gruppierung ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 13:00

    POL-F: 251204 - 1258 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

    Frankfurt (ots) - (ma) Eine mit Erdarbeiten beauftragte Firma meldete gestern Mittag (3. Dezember 2025) den Fund einer Weltkriegsgranate im Bereich "Am weißen Turm". Gegen 11:55 Uhr stießen die Arbeiter auf den gefährlichen Gegenstand und alarmierten umgehend die Polizei. Diese sperrte den Gefahrenbereich zunächst weiträumig ab und räumte hierzu auch Teile einer ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 12:59

    POL-F: 251204 - 1257 Frankfurt - Fechenheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Mittwochmorgen (3. Dezember 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 34- Jährige mit ihrem Pkw die Cassellastraße in Richtung Hanauer Landstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit geringer Geschwindigkeit auf das, an einem geschlossenen Bahnübergang stehende, ...

    mehr
