POL-F: 251204 - 1260 Frankfurt-Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfandung - Bezug zur Meldung Nr. 1255

(bo) Die seit gestern Mittag (3. Dezember 2025) vermisste 87-jährige Erika Maria G. konnte soeben wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

