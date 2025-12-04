Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251204 - 1259 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

(bo) Gestern Abend (3. Dezember 2025) kam es in der Frankfurter Innenstadt zu Streitigkeiten, bei denen zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren angegriffen wurden.

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden Geschädigten gegen 19:25 Uhr auf der Zeil, als es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen mit einer siebenköpfigen Gruppierung kam. Im Rahmen dieses Aufeinandertreffens kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 19-Jährige geschlagen, getreten und mit Pfefferspray verletzt wurde. Zudem stellte er nach der Auseinandersetzung eine oberflächliche Stichverletzung im Rückenbereich fest. Der 26-jährige Begleiter soll ebenfalls mit Schlägen attackiert worden sein, er blieb jedoch unverletzt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei zwei Männer im Alter von 17 und 22 Jahren fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Revier unter der Rufnummer 06195 - 67490 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

