Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251204 - 1256 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Innenstadt: Kontrollmaßnahmen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwoch (04.Dezember 2025) führte die Polizei Frankfurt mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei mit einer dreistelligen Anzahl von eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsviertel und an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt durch.

Neben der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung stand vor allem die Dealerszene im Fokus der Fahnder. Die Einsatzkräfte kontrollierten diverse Lokalitäten und insgesamt knapp 250 Personen.

Im Ergebnis leiteten die Polizisten 41 Strafverfahren und 46 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der überwiegende Teil der Anzeigen wurde auf Grund von ausländerrechtlichen Verstößen gefertigt. Darüber hinaus wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels sowie Besitzes mit Betäubungsmitteln eingeleitet, aber auch ein Verstoß wegen des unerlaubten Führens eines Messers.

Die Verkehrssicherheit war ebenfalls Bestandteil der Maßnahmen. Der Großteil der oben genannten Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden in mehreren Kontrollstellen mit dem Schwerpunkt der Ahndung von Verstößen im Zusammenhang mit der Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter), aber auch PKW und Fahrrädern, eingeleitet. Vor allem die Nutzung des Handys während der Fahrt und das fehlende Anlegen eines Sicherheitsgurtes waren hier ursächlich für die Anzeigen. Ein Skateboardfahrer, welcher auf Grund seiner rücksichtslosen Fahrweise kontrolliert werden sollte, schlug einem der Beamten gegen das Schienbein und den Oberschenkel. Bei der nachfolgenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen weiteren Polizisten leicht am Daumen. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt.

Die Maßnahmen sind Teil der hessischen "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" und werden in Ergänzung zu den seit September 2022 intensivierten Präsenzmaßnahmen der Frankfurter Polizei durchgeführt. Die Polizei wird weiterhin gezielt und konsequent gegen Rauschgiftstraßendealer, sowie jegliche Bildungen offener Drogenszenen im öffentlichen Raum vorgehen.

