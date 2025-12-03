PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251203 - 1254 Frankfurt - Sossenheim: Unfall auf dem Schulweg

Frankfurt (ots)

(di) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw wurde gestern (2. Dezember 2025) ein 16-Jähriger in Sossenheim leicht verletzt.

Der 16-jährige Schüler war gestern Morgen zu Fuß auf dem Weg zu seiner Schule. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte er gegen 06:50 Uhr einen Fußgängerüberweg auf der Carl-Sonnenschein-Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem heranfahrenden BMW eines 21-Jährigen. Dabei stürzte der 16-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

    POL-F: 251203 - 1252 Frankfurt - Eschersheim: Exhibitionistische Handlung

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Vormittag (2. Dezember 2025) entblößte sich ein Unbekannter in Eschersheim vor einer Passantin und machte sich anschließend aus dem Staub. Die 67-Jährige war gegen 11:00 Uhr zu Fuß auf der Anne-Frank-Straße zwischen der IGS Eschersheim und dem Kinderzentrum Victor-Gollancz-Weg unterwegs, als sie ein Unbekannter ansprach und nach der ...

    POL-F: 251203 - 1251 Frankfurt / Hemsbach: 16-Jährige Vermisst

    Frankfurt (ots) - (di) Das Polizeipräsidium Mannheim bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche: Seit Freitagvormittag, den 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Der letzte persönliche Kontakt zwischen Angehörigen und der Vermissten bestand Mitte November. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Als Hinwendungsorte gelten der Raum Frankfurt bzw. der ...

