Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251203 - 1254 Frankfurt - Sossenheim: Unfall auf dem Schulweg

Frankfurt (ots)

(di) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw wurde gestern (2. Dezember 2025) ein 16-Jähriger in Sossenheim leicht verletzt.

Der 16-jährige Schüler war gestern Morgen zu Fuß auf dem Weg zu seiner Schule. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte er gegen 06:50 Uhr einen Fußgängerüberweg auf der Carl-Sonnenschein-Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem heranfahrenden BMW eines 21-Jährigen. Dabei stürzte der 16-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

