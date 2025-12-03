PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251203 - 1251 Frankfurt
Hemsbach: 16-Jährige Vermisst

Frankfurt (ots)

(di) Das Polizeipräsidium Mannheim bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche:

Seit Freitagvormittag, den 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Der letzte persönliche Kontakt zwischen Angehörigen und der Vermissten bestand Mitte November. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Als Hinwendungsorte gelten der Raum Frankfurt bzw. der Raum Herne in Nordrhein-Westfalen.

Eine Beschreibung und Fotos der Vermissten können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hemsbach-lkr-rhein-neckar-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 - 4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf und bei jeder Polizeidienststelle angenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:31

    POL-F: 251202- 1249 Frankfurt- Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

    Frankfurt (ots) - (ma) Gestern Abend (1. Dezember 2025) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Verkehrsunfall, welcher mehrere Verkehrsteilnehmer betraf und eine Vollsperrung nach sich zog. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Autofahrer gegen 22:00 Uhr die A 661 in Richtung Egelsbach. Zwischen der Anschlussstelle Taunusring und dem Offenbacher ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:30

    POL-F: 251202- 1248 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub auf Wettbüro - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ma) Montagmittag (1. Dezember 2025) überfiel ein Unbekannter ein Wettbüro im Bahnhofsviertel und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein männlicher Täter gegen 11:35 Uhr ein Wettbüro in der Elbestraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Einnahmen. Während der Angestellte Bargeld in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren