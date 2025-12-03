Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251203 - 1251 Frankfurt

Hemsbach: 16-Jährige Vermisst

Frankfurt (ots)

(di) Das Polizeipräsidium Mannheim bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche:

Seit Freitagvormittag, den 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Der letzte persönliche Kontakt zwischen Angehörigen und der Vermissten bestand Mitte November. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Als Hinwendungsorte gelten der Raum Frankfurt bzw. der Raum Herne in Nordrhein-Westfalen.

Eine Beschreibung und Fotos der Vermissten können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hemsbach-lkr-rhein-neckar-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 - 4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf und bei jeder Polizeidienststelle angenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell