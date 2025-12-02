Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251202- 1249 Frankfurt- Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (1. Dezember 2025) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Verkehrsunfall, welcher mehrere Verkehrsteilnehmer betraf und eine Vollsperrung nach sich zog.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Autofahrer gegen 22:00 Uhr die A 661 in Richtung Egelsbach.

Zwischen der Anschlussstelle Taunusring und dem Offenbacher Kreuz ist auf dem linken der insgesamt vier Fahrstreifen eine Baustelle eingerichtet. Hier befuhr der 26-Jährige den linken Fahrstreifen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte erst nach links in die Baustelleneinrichtung, bevor er über die komplette Fahrbahn nach rechts in die Schutzplanke geschleudert wurde, bis er schließlich quer, mittig auf der Fahrbahn, zum Stehen kam.

Hierbei entstand ein Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen und Betriebsstoffen, welches sich über alle vier Fahrstreifen zog. Fünf nachfolgende Fahrzeuge wurden durch Überfahren dieser beschädigt. Ein weiteres Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn in Richtung Oberursel wurde durch ein umherfliegendes Trümmerteil getroffen.

Trotz des umfangreichen Unfallgeschehens wurde lediglich der 26-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Da sich der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln ergab, erfolgte im Anschluss eine Blutprobenentnahme, gegen die sich der 26-Jährige vehement wehrte. Zudem versuchte er, sich im Krankenhaus des Fahrzeugschlüssels zu entledigen und weigerte sich nach Beendigung der Behandlung dieses zu verlassen, sodass Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn musste ab 22:15 Uhr voll gesperrt werden und erst gegen 23:40 Uhr konnte der linke Fahrstreifen zunächst freigegeben werden, bevor gegen 01:20 Uhr auch die restlichen Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben wurden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell