Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251202 - 1247 Frankfurt - Griesheim: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Montagnachmittag (01. Dezember 2025) ereignete sich im Stadtteil Griesheim ein Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 75-jähriger Mann zu Tode kam.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto von Griesheim kommend in Richtung Gallus. Zunächst stoppte er aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung Lärchenstraße / Waldschulstraße. Als diese dann grün zeigte, bog er nach links auf die Waldschulstraße ein, hier soll der 75-jährige Fußgänger dann von dem dortigen Grünstreifen kommend unvermittelt die Fahrbahn betreten haben.

Es kam zum Zusammenstoß, hierbei trug der Fußgänger schwere Kopfverletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn kurz darauf in ein umliegendes Krankenhaus, wo er jedoch im späteren Verlauf an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus wurde ein Verkehrsunfallgutachter beauftragt

