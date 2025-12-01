Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251201 - 1245 Frankfurt - Sachsenhausen: Bezugnahme zu 1240 Vermisste Person - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

ha) Die Fahndung nach dem 64-jährigen Antonia A. wird hiermit zurückgenommen, er konnte wohlbehalten angetroffen werden.

