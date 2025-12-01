Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251201- 1243 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Streit unter Arbeitskollegen eskaliert

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagabend (30. November 2025) eskalierte ein Streit unter Arbeitskollegen in einem Call-Center am Hauptbahnhof. Die Polizei nahm einen Mann fest. Gegen 23:50 Uhr habe nach aktuellen Ermittlungsstand ein 33- Jähriger seinem 34-jährigen Arbeitskollegen vorgeworfen, dieser hätte seiner Mutter etwas angetan. Daraufhin versuchte er mit einem Messer auf den in einem Stuhl sitzenden 34- Jährigen einzustechen. Dieser wurde hierbei leicht am Bein verletzt. Der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 33- Jährige drohte dem Kollegen weiter, dessen Wohnung anzünden zu wollen. Die alarmierte Polizei nahm den 33- Jährigen noch vor dem Call Center fest. Dieser hatte sich vermutlich durch den Angriff auf den Arbeitskollegen selbst an der Hand verletzt. Er wurde im Anschluss einer psychiatrischen Klinik vorgestellt und muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

