Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251130 - 1241 Frankfurt - Preungesheim: Vermisstensuche

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(di) Seit gestern wird die 37-jährige Kristina D.-B. aus Preungesheim vermisst. Sie wurde zuletzt von ihrem Ehemann am gestrigen Samstag (29. November 2025) gegen 10:00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie Hilfe benötigt, wird nun nach ihr gesucht.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 158 cm groß, extrem schlanke Statur (ca. 42 Kg); lange, braune, blondgesträhnte Haare; vermutlich bekleidet mit einem Wendemantel in den Farben Beige und Grün; führt eine schwarze Nike-Sporttasche mit sich

Ein Foto der Vermissten hängt der Meldung an (zeigt nicht die aktuelle Bekleidung).

Personen, die Kristina D.-B. zwischenzeitliche gesehen haben oder Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier (12. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell