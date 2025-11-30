Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251130 - 1238 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealerin festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Mittag (29. November 2025) nahm eine Streife im Bahnhofsviertel eine 42-Jährige fest, die im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln zu dealen.

Die Beamten nahmen die Verdächtige bei einer Fußstreife in der Moselstraße gegen 14:15 Uhr genauer unter die Lupe, als diese beim Erblicken der Polizisten versuchte, schnell verschiedene Dinge loszuwerden.

Während der anschließenden Kontrolle täuschte die Verdächtige vor, einen Asthmaanfall zu haben, und forderte, ihr Spray aus der Handtasche nehmen zu dürfen. Dabei entnahm sie noch ein zusammengeknülltes Taschentuch und versuchte, es in ihre Hose zu stecken. Auch dieses Vorhaben wurde beobachtet und verhindert. Die Verdächtige gab schlussendlich auf und kooperierte. Es konnten insgesamt 25 g Kokain und 5 g Heroin in den Taschentüchern sowie 7 g Crack aufgefunden werden.

Die 42-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit sowie Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel verantworten. Sie wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell