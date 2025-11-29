Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251129 - 1236 Frankfurt - Ostend: Briefkastenanlage beschädigt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (28. November 2025) machte sich ein bislang Unbekannter an einer Briefkastenanlage im Ostend zu schaffen, wobei auch ein Sachschaden an einem geparkten Auto entstand.

Nach einem lauten Knall stellten Anwohner gegen 17:45 Uhr fest, dass eine Briefkastenanlage vor einem Mehrfamilienhaus in der Waldschmidtstraße erheblich beschädigt worden war. Vermutlich durch umherfliegende Teile wurde zudem ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt.

Eine verdächtige Person, die sich vom Tatort in unbekannte Richtung entfernte, konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - jugendliches Erscheinungsbild - ca. 165 cm klein - dunkel gekleidet - schwarze Regenjacke

Vor Ort wurden Reste eines pyrotechnischen Gegenstandes aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise zur Tat oder der genannten Person geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell