Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gesuchten Mann verhaftet - in Oslo gestohlenen Rollstuhl sichergestellt

Neumünster (ots)

Montagabend gegen 22.00 Uhr fiel Bundespolizisten bei der Bestreifung des Neumünsteraner Bahnhofs ein Mann auf, der einen Rollstuhl auf dem Bahnsteig schob. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten bei der fahndungsmäßigen Überprüfung fest, dass gegen den 37-Jährigen ein U-Haftbefehl vorlag.

Der Rumäne wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Ein Gericht in Niedersachsen suchte den Mann wegen Wohnungseinbruchdiebstahl. Er wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Neumünster eingeliefert. Er hat noch eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr zu erwarten.

Da der Mann einen Rollstuhl geschoben hatte ohne offensichtlich darauf angewiesen zu sein, recherchierten die Bundespolizisten weiter und stellten fest, dass dieser Rollstuhl dem Assistenzdienst am Flughafen Oslo gehört. Zur Herkunft des Rollstuhls machte der Mann keine Angaben. Der Rollstuhl wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell