Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei stellt Rauschgift am Bahnhof sicher

Bild-Infos

Download

Elmshorn (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Elmshorner Bahnhof. Bei der fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Beamten fest, dass zwei Aufenthaltsermittlungen gegen ihn vorlagen.

Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks entdeckten die Bundespolizisten in kleinen Tütchen Amphetamine, Ecstasy und Rauschpilze.

Insgesamt kamen mehr als 50 Gramm Rauschgift zum Vorschein.

Das Rauschgift (siehe Bild) wurde sichergestellt. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gestern Abend gegen 21.15 Uhr wurde bei einer Kontrolle am Pinneberger Bahnhof bei einem 21-jährigen Afghanen insgesamt 65 Gramm Cannabis aufgefunden. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell