Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Neben Polizeiauto geparkt - international gesuchter Mann muss ins Gefängnis

Neumünster (ots)

Wie bereits berichtet, fand vom 14.-16.11.2025 eine Präventionsveranstaltung vor dem Neumünsteraner Hauptbahnhof statt. Beamte von Landes- und Bundespolizei hatten unter anderem das bundespolizeiliche Präventionsmobil öffentlichkeitwirksam und somit gut sichtbar vor dem Bahnhof platziert, so auch am 15.11.2025.

Da an diesem Tag zugleich ein Schwerpunkteinsatz stattfand, unterzogen die Beamten auch einen 31-jährigen rumänischen Staatsangehörigen einer Kontrolle. Dieser hatte zuvor seinen PKW direkt neben dem Präventionsmobil geparkt.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit einem Europäischen Haftbefehl wegen Führens eines fahrerlaubnispflichtigen KFZ ohne Führerschein, unerlaubten Handels mit Zigaretten sowie Führens eines nicht zugelassen KFZ gesucht wird. Er ist ausgeschrieben zur Vollstreckung einer Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als drei Jahren

Der 31-jährige rumänische Staatsangehörige wurde verhaftet und nach richterlicher Vorführung beim Amtsgericht Neumünster in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Generalstaatsanwalt in Schleswig prüft derzeit die Auslieferung nach Rumänien.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell