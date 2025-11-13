Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein und Kennzeichen gestoppt

Flensburg (ots)

Heute Morgen gegen 04.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei in der Harrisleer Straße ein VW Golf auf, der ohne Autokennzeichen in Richtung Innenstadt fuhr. Die Bundespolizisten wollten das Fahrzeug gefahrenabwehrend stoppen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und das eingeschaltete Blaulicht.

Letztendlich konnte der PKW gestoppt werden. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,58.

Einen Führerschein konnte der 30-jährige Moldavier nicht vorlegen. Im Fahrzeug wurden dann noch Flensburger Autokennzeichen festgestellt werden, welche als gestohlen gemeldet waren.

Eine hinzugerufene Streife des 1. Polizeireviers übernahm die Person zwecks Entnahme einer Blutprobe.

Den 30-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell