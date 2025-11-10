Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Alkoholisierter Scooterfahrer fährt in Schlangenlinien; gesuchten Mann verhaftet

Handewitt/Harrislee (ots)

Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen grenzüberschreitenden Bus am Scandi-Park in Handewitt. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines Reisenden stellten die Beamten fest, dass gegen den 39-jährigen Deutschen ein Haftbefehl vorlag.

Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben die Geldstrafe in Höhe von 2481,- Euro zu begleichen. Dies gelang ihm nicht, jedoch konnte er einen Bekannten erreichen, der die Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle einzahlte. Somit entging er einer 60-tägigen Haftstrafe.

Gegen 03.15 Uhr ebenfalls am Sonntag wurde eine Streife der Bundespolizei auf einen E-Scooterfahrer, der in Schlangenlinien in Harrislee unterwegs war. Die Beamten stoppten den Mann gefahrenabwehrend.

Ein durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,81. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Streife der Polizeistation Handewitt hinzugerufen.

Den 32-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

