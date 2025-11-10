Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gesuchter Mann im Bahnhof Neumünster verhaftet, Sicherstellung eines Totschlägers (Foto)

Bild-Infos

Download

Neumünster (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei Neumünster einen 25-Jährigen auf dem Bahnsteig 2 des Hauptbahnhofs.

Hierbei stellte sich heraus, dass der deutsche Staatsangehörige mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft nach Verurteilung wegen u.a. Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung gesucht wurde.

Der Mann wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Neumünster zugeführt. Hier wurde ihm die Gelegenheit gegeben, seine Angehörigen telefonisch zu benachrichtigen.

Nachdem er den haftbefreienden Betrag von insgesamt 2226,80 Euro nicht aufbringen konnte, folgte die Überstellung in die JVA Kiel. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen.

Die Personenkontrolle der Neumünsteraner Bundespolizei eines 36-jährigen polnischen Mannes am 7. November 2025 gegen 16:15 Uhr im Hauptbahnhof führte zum Auffinden eines sog. "Totschlägers" (siehe Bild). Der Mann gab an, sich diesen selbst gebaut zu haben und ihn zur Selbstverteidigung nutzen zu wollen. Da es sich hierbei um eine verbotene Waffe handelt, wurde diese sichergestellt.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell