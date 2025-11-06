Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Sperrung des Pendlerparkplatz unterhalb der Rolltreppe Hotel des Nordens

Kupfermühle (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Flensburg teilt mit, dass ab Freitagmittag den 07. November 2025 der Parkplatz an der B200 Fahrtrichtung Süden (unterhalb der Treppe zum Hotel des Nordens) bis auf weiteres gesperrt wird.

Grund für diese Maßnahme sind Bau- bzw. Umbaumaßnahmen der Bundespolizei auf dem bekannten Pendlerparkplatz im Zusammenhang mit der seit 16. September 2024 wiedereingeführten Grenzkontrollen an den deutschen Aussengrenzen.

Dafür wird der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein den Parkplatz Kupfermühle ab Freitagmittag absperren. Die Bundespolizei bittet Pendler und Parker, den Parkplatz bis dahin freizuhalten, ggf. zu räumen bzw. ab dann nicht mehr zu benutzen. Fahrzeuge die trotzdem dort widerrechtlich abgestellt wurden, werden kostenpflichtig entfernt.

Etwaige Fragen beantwortet die Bundespolizei unter der Rufnummer 0461/3132-1010 oder 0160/8946178.

Vielen Dank für ihr Verständnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell