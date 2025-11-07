Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizei stellt Cannabis und Schlagstock sicher

Handewitt (ots)

Gestern Mittag kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen der Grenzkontrollen einen aus Dänemark kommenden Ford Focus auf dem Autobahnparkplatz Handewitter Forst.

Der Fahrer konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Bei der Nachschau im Fahrzeug entdeckten die Beamten in einem Rucksack einen Teleskopschlagstock und 21 kleine Tütchen.

Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Cannabis handelte, die in Portionsbeutel verpackt waren. (siehe Bild)

Die Bundespolizisten stellten die fast 60 Gramm Rauschgift und den Schlagstock sicher. Den 19-jährigen Deutschen erwartet jetzt Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und dem Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell