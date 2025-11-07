Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Qualmende Lok sorgt für Feuerwehreinsatz und Sperrung der Bahnstrecke

Hemmingstedt (ots)

Heute Mittag wurde die Leitstelle der Bundespolizei über eine qualmende Lok auf der Bahnstrecke Westerland nach Hamburg informiert.

Die Bahnstrecke wurde gegen 13.10 Uhr gesperrt und eine Bundespolizeistreife entsandt. Zeitgleich alarmierte die Rettungsleitstelle Elmshorn die Feuerwehren Hemmingstedt, Lohe-Rickelsdorf und Nordhastedt sowie Teile des Löschzug Gefahrgut.

Bei Ankunft der Streife in Hemmingstedt hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Es soll sich um Rauchentwicklung an der zweiten Lok gehandelt haben.

Die 250 Reisenden wurden nicht verletzt. Der Zug (IC 2375) war auf der Fahrt von Westerland nach Stuttgart.

Nachdem zwei neue Loks angefordert und vor den Zug gesetzt wurden konnte die Bahnstrecke gegen 15.20 Uhr frei gegeben werden und der Zug setzte seine Reise nach Süden fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell