Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bahnhof Husum - Randalierer im Aufzug auf frischer Tat ertappt

Husum (ots)

Am 11.11.2025 um 16:15 Uhr befand sich eine Streife der Bundespolizei im Husumer Bahnhof. Dieser fiel ein Mann im Aufzug auf, der grundlos auf die Bedienknöpfe des Fahrstuhls einschlug. Die Bundespolizisten nahmen sich sofort des Randalierers an, wiesen den 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf sein Fehlverhalten hin und unterbanden sein Handeln.

Der Mann zeigte sich uneinsichtig und bepöbelte die Beamten. Diese teilten ihm mit, etwaige Beleidigungen zu unterlassen und kündigten ihm gegenüber an, andernfalls ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Offensichtlich unbeeindruckt dessen entfernte sich der 18-Jährige auf den Bahnsteig zu den Gleisen 1/3 und beleidigte von dort aus lautstark die Angehörigen der Bundespolizei.

Nun forderten die Bundespolizisten den Mann auf, sie zum Streifenwagen zu begleiten, um die notwendigen Angaben zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu erlangen.

Auch hiermit erklärte sich der junge Mann nicht einverstanden und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Unter anderem versuchte er nach den Beamten zu schlagen. Der Störenfried wurde unter Zuhilfenahme einfacher körperlicher Gewalt (u.a. Anlegen der Handfesseln) zum Streifenwagen geführt.

Nachdem sich der Mann wieder beruhigt hatte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort auf freien Fuß gesetzt.

Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen u.a. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell