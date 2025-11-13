Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Fahrer ohne Führerschein; Messer und Werkzeuge sichergestellt

Ellund (ots)

Gestern Nacht um 23.30 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen Mercedes Citan, der Richtung Dänemark fuhr, an der BAB-Abfahrt Harrislee. Die beiden Insassen wiesen sich ordnungsgemäß aus. Der 36-jährige Fahrer gab sofort zu noch nie einen Führerschein gemacht zu haben.

Die Männer gaben an in Dänemark Urlaub machen zu wollen und wollten im Auto schlafen. Bei der Nachschau im Fahrzeug entdeckten die Bundespolizisten in der Ablage ein Springmesser. Im Handschuhfach entdeckten die Beamten dann noch 2,8 Gramm Kokain.

Auf dem Rücksitz befand sich noch ein Werkzeugkoffer, ein Kuhfuß und eine Hydraulikschere (siehe Bild). Diese stammte aus einem Diebstahl im Jahr 2022.

Hinzugerufene Streifen des Polizeiautobahnrevier Nord und dem Kriminaldauerdienst übernahmen den Sachverhalt. Die Hydraulikschere, das Messer und das Rauschgift wurden sichergestellt.

Fahrer und Beifahrer drohen nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Waffen und Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell