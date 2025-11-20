PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Umbauarbeiten Kontrollstellen der Bundespolizei schreiten gut voran- Einladung Pressetermin

Kupfermühle (ots)

Die Bundespolizei hatte letzte Woche den Pendlerparkplatz Kupfermühle sperren lassen. Grund war dafür Verbesserung der Infrastruktur. Die Bundespolizei kontrolliert seit September 2024 wieder verstärkt an der deutsch-dänischen Grenze.

Die Kontrollen findet zeitlich befristetet und an wechselnden Orten statt.

Da die Wetterbedingungen sich ändern und in der dunklen Jahreszeit immer wieder mit Regen oder Schnee gerechnet werden muss, wurden Verbesserungen für die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei geschaffen.

Um sich einen Überblick über den Fortschritt dieser baulichen Maßnahmen auf dem Pendlerparkplatz Kupfermühle zu verschaffen wird zu einem Pressetermin am 21.11.202 um 11.00 Uhr eingeladen.

Um kurzfristige Anmeldung wird gebeten unter 0461/ 3132 1010 oder 0160/8946178.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

