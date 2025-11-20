Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten verhaften gesuchten Mann

Handewitt (ots)

Gestern Abend gegen 18.00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei am Scandi-Park in Handewitt einen Opel Zafira mit drei Insassen. Alle legitimierten sich ordnungsgemäß, jedoch stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag.

Die Staatsanwaltschaft suchte den 40-jährigen Ungar wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und nahmen ihn mit zur Dienststelle.

Da dieser die festgelegte Geldstrafe von mehr als 2800,- Euro nicht zahlen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dort verbringt er nun die nächsten 35 Tage.

