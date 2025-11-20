Bundespolizeiinspektion Flensburg
BPOL-FL: Bundespolizisten verhaften gesuchten Mann
Handewitt (ots)
Gestern Abend gegen 18.00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei am Scandi-Park in Handewitt einen Opel Zafira mit drei Insassen. Alle legitimierten sich ordnungsgemäß, jedoch stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag.
Die Staatsanwaltschaft suchte den 40-jährigen Ungar wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und nahmen ihn mit zur Dienststelle.
Da dieser die festgelegte Geldstrafe von mehr als 2800,- Euro nicht zahlen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Dort verbringt er nun die nächsten 35 Tage.
