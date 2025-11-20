PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bundespolizisten verhaften gesuchten Mann

Handewitt (ots)

Gestern Abend gegen 18.00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei am Scandi-Park in Handewitt einen Opel Zafira mit drei Insassen. Alle legitimierten sich ordnungsgemäß, jedoch stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag.

Die Staatsanwaltschaft suchte den 40-jährigen Ungar wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und nahmen ihn mit zur Dienststelle.

Da dieser die festgelegte Geldstrafe von mehr als 2800,- Euro nicht zahlen konnte wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dort verbringt er nun die nächsten 35 Tage.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

