Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251128 - 1233 Frankfurt - Heddernheim: Personenfahndung nach exhibitionistischen Handlungen

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann vollzog am gestrigen Abend (27. November 2025) exhibitionistische Handlungen im Bus vor einer 16-jährigen Jugendlichen. Danach versuchte er noch, sie zu bedrängen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Geschädigte saß gegen 19:10 Uhr im Bus der Linie "M60" in Richtung Heddernheim. Der Tatverdächtige saß ihr gegenüber, zog sich nach aktuellen Erkenntnissen dann seine Hose aus, sodass er sein Genital entblößte. Dabei hielt er Augenkontakt zu der Geschädigten. Diese forderte ihn auf, seine Handlungen zu unterlassen und stieg an der Haltestelle "Heddernheim" aus. Der Mann folgte ihr in den dortigen Anschlussbus in Richtung Antoniussstraße und soll dann versucht haben, sie im Oberkörperbereich zu berühren. Die mutige Jugendliche konnte, bevor es zu einem Kontakt kam, laut auf sich aufmerksam machen. Als ihr daraufhin der ebenfalls couragierte Busfahrer zur Hilfe kam entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, leichter grauer Bart; schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarzer Rucksack

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51608 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell