PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251128 - 1232 Frankfurt - Rödelheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(di) Unbekannte besprühten zwei Hauswände in der Assenheimer Straße mit pinker Farbe. Die Graffiti wurden gestern Vormittag (27. November 2025) festgestellt. Die beiden Schriftzüge rufen zum Protest gegen eine bevorstehende Veranstaltung in Gießen auf. Der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 12:27

    POL-F: 251128 - 1230 Frankfurt - Heddernheim: Zeugenaufruf nach Raub

    Frankfurt (ots) - (ha) Ein privates Verkaufsgeschäft entwickelte sich gestern Abend (27. November 2025) zu einem Raub. Die Polizei sucht jetzt nach zwei Tatverdächtigen. Nach aktuellen Ermittlungen verabredeten sich die beiden minderjährigen Geschädigten mit den späteren Tätern, um einen Jogginganzug zu kaufen. Die Vier trafen sich dann gegen 17:00 Uhr in der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 14:09

    POL-F: 251127 - 1229 Frankfurt - Riederwald: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Frankfurt (ots) - (yi) Vergangenen Dienstag (25. November 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein 12-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt. Eine 49-jährige VW-Fahrerin befand sich mit ihrem Auto und drei weiteren 12-jährigen Insassen gegen 18:40 Uhr auf der Schäfflestraße verkehrsbedingt wartend auf einem der beiden linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung "Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren