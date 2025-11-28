Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251128 - 1232 Frankfurt - Rödelheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(di) Unbekannte besprühten zwei Hauswände in der Assenheimer Straße mit pinker Farbe. Die Graffiti wurden gestern Vormittag (27. November 2025) festgestellt. Die beiden Schriftzüge rufen zum Protest gegen eine bevorstehende Veranstaltung in Gießen auf. Der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

