POL-F: 251128 - 1244 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern (27. November 2025) gelang es Polizeibeamten, einen mutmaßlichen Crack-Dealer im Bahnhofsgebiet festzunehmen.

Gegen 19:35 Uhr fiel den eingesetzten Polizeikräften der spätere 22-jährige Tatverdächtige auf, wie dieser in der B-Ebene des Hauptbahnhofs Verkaufsgespräche führte und beim Erblicken der Polizeibeamten vermutlich mehrere Plomben schluckte. Trotz dessen fanden die Beamten bei der Kontrolle und anschließenden Durchsuchung des Mannes Crack sowie 190 Euro und stellten dieses sicher.

Den 22-Jährigen brachten die Beamten daraufhin in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Er muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

