Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251129 - 1235 Frankfurt - Sindlingen/ Bergen-Enkheim: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Frankfurt (ots)

(di) Gleich zwei Wohnungsbrände im Stadtgebiet beschäftigten gestern Abend (28. November 2025) die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Zunächst erging gegen 19:00 Uhr die Mitteilung über eine brennende Wohnung in der Küferstraße. Dort brannte ein Appartement im 3. OG eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen, sodass eine Ausweitung auf weitere Gebäudeteile verhindert wurde. Der Wohnungseigentümer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten sind die weiteren Wohnungen der Etage vorerst nicht bewohnbar.

Zu einem weiteren Brand musste die Feuerwehr gegen 21:50 Uhr in den Fritz-Schubert-Ring ausrücken. Hier brach nach derzeitigen Erkenntnissen im 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer aus, welches in der Folge auf das Dach des Hauses übergriff. Der Hausbewohner wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Warum es zu den Bränden gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

