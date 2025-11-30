Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251130 - 1237 Frankfurt - Sachsenhausen/ Oberrad: Flucht endet im Feld

Frankfurt (ots)

(di) Eine Routinekontrolle entwickelte sich gestern Nacht (29. auf 30. November 2025) zu einer wilden Verfolgungsjagd zwischen einem Opel-Fahrer und der Polizei. Doch jegliche Fluchtversuche scheiterten und verhinderten letztendlich nicht die Festnahme des Fahrers.

Als eine Polizeistreife gestern Nacht gegen 02:55 Uhr in der Paradiesgasse ein Fahrzeug kontrollieren wollte, ahnten die eingesetzten Beamten noch nicht, dass sich die Kontrolle anders als beabsichtigt abspielen würde.

Denn nachdem die Beamten dem vorausfahrenden Fahrzeug Anhaltesignale gegeben hatten, ignorierte der Fahrzeugführer diese, gab stattdessen Gas und beschleunigte sein Fahrzeug erheblich. Die Flucht führte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h über die Offenbacher Landstraße in den Ortsteil Oberrad bis in die dortige Feldgemarkung, wo der Fahrer letztlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und sich in einem Feld festfuhr.

Noch bevor die verfolgende Funkstreife an das Fahrzeug herantreten konnte, nahm der Fahrzeugführer Reißaus und trat zu Fuß die Flucht in die Feldgemarkung an. Den Mietwagen sowie seine vier Insassinnen ließ er im Feld zurück. Doch mit Unterstützung aus der Luft gelang die Lokalisierung des Flüchtigen. Der Polizeihubschrauber sichtete im weiteren Verlauf eine Person auf einem nahen Firmengelände.

Es handelte sich zweifelsfrei um den zuvor geflüchteten Fahrer des Opels. Der 24-Jährige wurde widerstandslos festgenommen. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und bei der Festnahme augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

