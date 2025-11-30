Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251130 - 1240 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(di) Wo ist Antonio A.? Der 64-Jährige wird seit heute Morgen 08:30 Uhr (30. November 2025) aus einer Seniorenwohnanlage im Hühnerweg im Stadtteil Sachsenhausen vermisst. Er ist nicht in der Lage sich zu orientieren und auf Hilfe angewiesen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, 70 kg, normale Statur, kurze graue Haare, weißes T-Shirt, blaue Jacke, blaue Jeans, schwarze Brille

Ein Foto des Antonio A. ist der Meldung beigefügt.

Wer hat Herrn A. noch nach dem 30. November 2025, 08:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (8. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

