Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251130 - 1239 Frankfurt - Gallus: Kollision zwischen zwei PKW

Frankfurt (ots)

(di) Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge wurden gestern Abend (29. November 2025) zwei Personen verletzt und die beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-jährige Fahrer eines Toyotas gegen 20:15 Uhr die Mainzer Landstraße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 61 wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und stieß hierbei mit einem neben ihm fahrenden Mercedes zusammen. Der Mercedes geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Laterne zusammen.

Der Toyota-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die beiden weiteren Insassen blieben unverletzt. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Mainzer Landstraße zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

