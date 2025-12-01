Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251201 - 1242 Frankfurt-Flughafen: Täterfestnahme nach Einbruch in Supermarkt

Frankfurt (ots)

(bo) Am frühen Sonntagmorgen (30. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen Einbrecher am Flughafen auf frischer Tat fest.

Gegen 04:40 Uhr ging auf der Leitstelle eine Mitteilung über einen Einbruchmelder in einem Supermarkt in Gateway Gardens ein. Beim Eintreffen der Streifen stellten diese im rückwärtigen Bereich eine geöffnete Zugangstür fest. Die Beamten begaben sich in das Objekt, um dieses nach möglichen Einbrechern abzusuchen. In dem Verkaufsraum trafen die Polizeibeamten auf einen männlichen 24-jährigen Tatverdächtigen, der mit einem Schal vermummt war und Handschuhe trug. Er war gerade im Begriff, mehrere Paletten mit Energy Drinks auf einen Schiebewagen zu verladen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug bei dem Tatverdächtigen auf.

Er wurde schließlich zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell