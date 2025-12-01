PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251201 - 1242 Frankfurt-Flughafen: Täterfestnahme nach Einbruch in Supermarkt

Frankfurt (ots)

(bo) Am frühen Sonntagmorgen (30. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen Einbrecher am Flughafen auf frischer Tat fest.

Gegen 04:40 Uhr ging auf der Leitstelle eine Mitteilung über einen Einbruchmelder in einem Supermarkt in Gateway Gardens ein. Beim Eintreffen der Streifen stellten diese im rückwärtigen Bereich eine geöffnete Zugangstür fest. Die Beamten begaben sich in das Objekt, um dieses nach möglichen Einbrechern abzusuchen. In dem Verkaufsraum trafen die Polizeibeamten auf einen männlichen 24-jährigen Tatverdächtigen, der mit einem Schal vermummt war und Handschuhe trug. Er war gerade im Begriff, mehrere Paletten mit Energy Drinks auf einen Schiebewagen zu verladen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug bei dem Tatverdächtigen auf.

Er wurde schließlich zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 18:54

    POL-F: 251130 - 1241 Frankfurt - Preungesheim: Vermisstensuche

    Frankfurt (ots) - (di) Seit gestern wird die 37-jährige Kristina D.-B. aus Preungesheim vermisst. Sie wurde zuletzt von ihrem Ehemann am gestrigen Samstag (29. November 2025) gegen 10:00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie Hilfe benötigt, wird nun nach ihr gesucht. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 158 cm groß, ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 16:30

    POL-F: 251130 - 1240 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (di) Wo ist Antonio A.? Der 64-Jährige wird seit heute Morgen 08:30 Uhr (30. November 2025) aus einer Seniorenwohnanlage im Hühnerweg im Stadtteil Sachsenhausen vermisst. Er ist nicht in der Lage sich zu orientieren und auf Hilfe angewiesen. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 175 cm groß, 70 kg, normale Statur, kurze graue Haare, weißes T-Shirt, blaue Jacke, blaue Jeans, ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:21

    POL-F: 251130 - 1239 Frankfurt - Gallus: Kollision zwischen zwei PKW

    Frankfurt (ots) - (di) Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge wurden gestern Abend (29. November 2025) zwei Personen verletzt und die beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-jährige Fahrer eines Toyotas gegen 20:15 Uhr die Mainzer Landstraße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 61 wechselte er vom rechten auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren