POL-F: 251201 - 1244 Frankfurt - Innenstadt: Versuchter Einbruchdiebstahl - Polizei nimmt zwei Personen fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagabend (30. November 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Einbrecher fest. Diese versuchten zuvor in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen.

Gegen 22:10 Uhr riefen Zeugen die Polizei und meldeten, dass zwei Personen mit elektrischen Handsägen im Begriff sind, in ein auf der Goethestraße befindliches Geschäft einzusteigen. Bevor die Polizeistreifen die Örtlichkeit erreichten, entfernten sich die beiden zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Fahndung trafen die Beamten sowohl den 42-jährigen, als auch den 45-jährigen Einbrecher an und nahmen diese fest. Bei der nachfolgenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine elektrische Handsäge und Handschuhe auf. Ersten Erkenntnissen zufolge korrespondierten die Schäden an der Tür des Geschäfts mit dem Einsatz der Handsäge.

Die Ordnungshüter brachten die Einbrecher in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

