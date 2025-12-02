Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251202 - 1246 Frankfurt - Seckbach

Bergen-Enkheim: Polizei stoppt illegales Autorennen

Frankfurt (ots)

(ha) Drei junge Erwachsene lieferten sich in der Nacht von Sonntag (30. November 2025) auf Montag (01.Dezember 2025) in einem Auto ein illegales Rennen mit mindestens einem weiteren Autofahrer auf der Vilbeler Landstraße. Die Polizei beendete die gefährliche Fahrt und nahm die Drei fest.

Die beiden Fahrzeuge fielen einer aufmerksamen Streife gegen 01:05 Uhr auf, wie sie gerade von der Friedberger Landstraße kamen und auf die Vilbeler Landstraße fuhren. Als die Polizisten ihre Sondersignale einschalteten, um eine Kontrolle durchzuführen, beschleunigten die Fahrzeuge noch mehr und entfernten sich zunächst.

In einem Feldweg unweit des Jüdischen Friedhofes bremste eines der Fahrzeuge (Audi A5) ab und drei Insassen flüchteten zu Fuß weiter. Durch koordinierte Fahndungsarbeit der eingesetzten Polizisten konnten einen 19- und zwei 20-Jährige kurz darauf festgenommen werden. Im Zuge der nachfolgenden Durchsuchung fanden die Beamten noch ein Butterflymesser sowie ca. 30 Gramm Haschisch bei zwei der Beschuldigten.

Die Beteiligten müssen sich jetzt für ihre Handlungen verantworten, die Ermittlungen bezüglich des zweiten Fahrzeuges wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell