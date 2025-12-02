Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251202- 1248 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub auf Wettbüro - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Montagmittag (1. Dezember 2025) überfiel ein Unbekannter ein Wettbüro im Bahnhofsviertel und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein männlicher Täter gegen 11:35 Uhr ein Wettbüro in der Elbestraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Einnahmen. Während der Angestellte Bargeld in die vom Täter mitgebrachte Sporttasche verstaute, setzte der Täter zudem Reizstoff gegen diesen ein. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Niddastraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß, schwarzafrikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit khakifarbener "Bomberjacke", blauer Jeanshose, schwarzen Turnschuhen, er trug eine dunkle Maske mit Aussparung der Augenpartie und eine dunkle Mütze. Er führte ein Messer, ein Reizstoffsprühgerät und eine schwarze Sporttasche mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell