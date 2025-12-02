Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251202 - 1250 Frankfurt - Preungesheim: Bezugnahme zu Meldung 1241 Vermisstensuche - Person angetroffen

Frankfurt (ots)

(di) Wir haben die seit dem 29. November vermisste 37-Jährige angetroffen. Ihr Aufenthaltsort konnte heute ausfindig gemacht. Die Suche nach ihr wird daher aufgehoben.

