Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251202 - 1250 Frankfurt - Preungesheim: Bezugnahme zu Meldung 1241 Vermisstensuche - Person angetroffen
Frankfurt (ots)
(di) Wir haben die seit dem 29. November vermisste 37-Jährige angetroffen. Ihr Aufenthaltsort konnte heute ausfindig gemacht. Die Suche nach ihr wird daher aufgehoben.
