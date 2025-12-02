PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251202 - 1250 Frankfurt - Preungesheim: Bezugnahme zu Meldung 1241 Vermisstensuche - Person angetroffen

Frankfurt (ots)

(di) Wir haben die seit dem 29. November vermisste 37-Jährige angetroffen. Ihr Aufenthaltsort konnte heute ausfindig gemacht. Die Suche nach ihr wird daher aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:31

    POL-F: 251202- 1249 Frankfurt- Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

    Frankfurt (ots) - (ma) Gestern Abend (1. Dezember 2025) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Verkehrsunfall, welcher mehrere Verkehrsteilnehmer betraf und eine Vollsperrung nach sich zog. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Autofahrer gegen 22:00 Uhr die A 661 in Richtung Egelsbach. Zwischen der Anschlussstelle Taunusring und dem Offenbacher ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:30

    POL-F: 251202- 1248 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub auf Wettbüro - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ma) Montagmittag (1. Dezember 2025) überfiel ein Unbekannter ein Wettbüro im Bahnhofsviertel und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein männlicher Täter gegen 11:35 Uhr ein Wettbüro in der Elbestraße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Einnahmen. Während der Angestellte Bargeld in die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:30

    POL-F: 251202 - 1247 Frankfurt - Griesheim: Verkehrsunfall mit Todesfolge

    Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Montagnachmittag (01. Dezember 2025) ereignete sich im Stadtteil Griesheim ein Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 75-jähriger Mann zu Tode kam. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto von Griesheim kommend in Richtung Gallus. Zunächst stoppte er aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren