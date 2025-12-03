Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251203 - 1252 Frankfurt - Eschersheim: Exhibitionistische Handlung

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (2. Dezember 2025) entblößte sich ein Unbekannter in Eschersheim vor einer Passantin und machte sich anschließend aus dem Staub.

Die 67-Jährige war gegen 11:00 Uhr zu Fuß auf der Anne-Frank-Straße zwischen der IGS Eschersheim und dem Kinderzentrum Victor-Gollancz-Weg unterwegs, als sie ein Unbekannter ansprach und nach der Uhrzeit sowie einer Wegbeschreibung fragte. Nachdem die Passantin ihr Mobiltelefon herausgeholt und sich dem Fragenden wieder zugewandt hatte, hob dieser plötzlich seine Jacke an, zeigte sein entblößtes Glied und begleitete dies mit der Frage, wie ihr das gefalle.

Die Passantin ignorierte den Unbekannten weitestgehend, woraufhin dieser die Örtlichkeit verließ. Er konnte aber wie folgt beschrieben werden:

ca. 170 cm groß, 30 - 40 Jahre alt, schlanke Statur, südeuropäisches Aussehen; bekleidet mit einer hellen Cordhose, einem oliv-grünen Parka und einer oliv-grünen Mütze mit orangefarbenem Streifen

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und bittet Personen, die Hinweise zur unbekannten Person geben können, sich beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell