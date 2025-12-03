PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251203 - 1252 Frankfurt - Eschersheim: Exhibitionistische Handlung

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (2. Dezember 2025) entblößte sich ein Unbekannter in Eschersheim vor einer Passantin und machte sich anschließend aus dem Staub.

Die 67-Jährige war gegen 11:00 Uhr zu Fuß auf der Anne-Frank-Straße zwischen der IGS Eschersheim und dem Kinderzentrum Victor-Gollancz-Weg unterwegs, als sie ein Unbekannter ansprach und nach der Uhrzeit sowie einer Wegbeschreibung fragte. Nachdem die Passantin ihr Mobiltelefon herausgeholt und sich dem Fragenden wieder zugewandt hatte, hob dieser plötzlich seine Jacke an, zeigte sein entblößtes Glied und begleitete dies mit der Frage, wie ihr das gefalle.

Die Passantin ignorierte den Unbekannten weitestgehend, woraufhin dieser die Örtlichkeit verließ. Er konnte aber wie folgt beschrieben werden:

ca. 170 cm groß, 30 - 40 Jahre alt, schlanke Statur, südeuropäisches Aussehen; bekleidet mit einer hellen Cordhose, einem oliv-grünen Parka und einer oliv-grünen Mütze mit orangefarbenem Streifen

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und bittet Personen, die Hinweise zur unbekannten Person geben können, sich beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:15

    POL-F: 251203 - 1251 Frankfurt / Hemsbach: 16-Jährige Vermisst

    Frankfurt (ots) - (di) Das Polizeipräsidium Mannheim bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche: Seit Freitagvormittag, den 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Der letzte persönliche Kontakt zwischen Angehörigen und der Vermissten bestand Mitte November. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Als Hinwendungsorte gelten der Raum Frankfurt bzw. der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:31

    POL-F: 251202- 1249 Frankfurt- Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

    Frankfurt (ots) - (ma) Gestern Abend (1. Dezember 2025) ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Verkehrsunfall, welcher mehrere Verkehrsteilnehmer betraf und eine Vollsperrung nach sich zog. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Autofahrer gegen 22:00 Uhr die A 661 in Richtung Egelsbach. Zwischen der Anschlussstelle Taunusring und dem Offenbacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren