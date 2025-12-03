PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251203 - 1253 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Raub und Trickdiebstahl durch angebliche Spendensammlung

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Unbekannter erbeutete am gestrigen Dienstagnachmittag (02. Dezember 2025) einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag durch besagte Masche sowie eine Armbanduhr bei einem älteren Ehepaar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der bislang Unbekannte klingelte gegen 14:30 Uhr an der Wohnungstür des Ehepaares in der Homburger Landstraße. Er erklärte, dass er Spenden für Kinder sammeln würde. Nachdem sich beide bereiterklärt hatten, etwas zu spenden, ging er mit in die Wohnung. Als er um ein Glas Wasser bat, war er für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Dies nutzte der Mann, um Bargeld aus einer Schublade zu nehmen, was zunächst unbemerkt blieb. Bei der Verabschiedung versuchte er zudem, den Verschluss der hochwertigen Uhr des 86-jährigen Ehemannes zu öffnen, als ihm das nicht gelang, stieß er den älteren Mann zu Boden, entriss ihm die Uhr und flüchtete aus der Wohnung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß, ca. 40 - 45 Jahre alt, kräftige Figur, schwarzer Vollbart; dunkler Mantel und dunkle Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

