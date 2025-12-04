Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251204 - 1255 Frankfurt-Sachsenhausen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Mittwoch, 3. Dezember 2025, wird die 87-jährige Erika Maria G. aus Frankfurt Sachsenhausen vermisst. Letztmalig wurde sie am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr in Frankfurt Sachsenhausen in der Breslauer Straße gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Erika Maria G.in einer hilflosen Lage befindet.

Frau G. kann wie folgt beschrieben werden: 87 Jahre alt, ca. 160 cm groß, graue Haare, trägt eine pinke Wollmütze, eine blaue Jacke, eine beige Hose und weiße Schuhe mit Glitzerapplikationen.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Unter folgendem Link ist ein Bild der Vermissten eingestellt:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/87-jaehrige-aus-frankfurt-sachsenhausen-vermisst

