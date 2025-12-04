Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251204 - 1258 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

Frankfurt (ots)

(ma) Eine mit Erdarbeiten beauftragte Firma meldete gestern Mittag (3. Dezember 2025) den Fund einer Weltkriegsgranate im Bereich "Am weißen Turm".

Gegen 11:55 Uhr stießen die Arbeiter auf den gefährlichen Gegenstand und alarmierten umgehend die Polizei.

Diese sperrte den Gefahrenbereich zunächst weiträumig ab und räumte hierzu auch Teile einer in der Nähe befindlichen Schule, sowie angrenzende Wohnhäuser.

Der hinzugezogene Kampfmittelräumdienst konnte die Granate schließlich gefahrlos abtransportieren.

Anschließend wurde der Bereich wieder frei gegeben. Eine unmittelbare Gefährdung bestand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell