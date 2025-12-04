PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251204 - 1257 Frankfurt - Fechenheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochmorgen (3. Dezember 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde.

Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 34- Jährige mit ihrem Pkw die Cassellastraße in Richtung Hanauer Landstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit geringer Geschwindigkeit auf das, an einem geschlossenen Bahnübergang stehende, Fahrzeug eines 53- jährigen Autofahrers, auf.

Die alarmierte Polizeistreife bemerkte womöglich krankheitsbedingte Auffälligkeiten im Verhalten der Frau und alarmierte einen Rettungswagen. Dieser brachte die junge Frau in ein umliegendes Krankenhaus, wo ein medizinischer Notfall diagnostiziert wurde.

Ob dieser ursächlich für den Auffahrunfall war oder durch diesen entstanden ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

