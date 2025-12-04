Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251204 - 1261 Frankfurt - Ginnheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 1212

Frankfurt (ots)

(yi) Die seit dem 26. Oktober 2025 vermisste 16-jährige Lucia Marea Z. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

