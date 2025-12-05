Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251205- 1265 Frankfurt- Seckbach: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung- Bezug zu Meldung 1264

Frankfurt (ots)

(ma) Die seit heute Mittag (5. Dezember 2025) vermisste 32- jährige Frau D. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird hiermit zurück genommen.

