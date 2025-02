POL-LB: Hemmingen: Über Verkehrsinsel gefahren und im Grünstreifen gelandet

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntagmorgen (23.02.2025) gegen 00:15 Uhr einen freistehenden Pool in einem Gartengrundstück eines Wohnhauses in der Schillerstraße in Mötzingen. Mutmaßlich mit einem gezündeten Knallkörper beschädigten die Unbekannten den zur Hälfte gefüllten Pool, weshalb das darin befindliche Wasser austrat und in den Garten sowie auf die Straße lief. Es entstand ...

mehr