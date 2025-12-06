Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251206- 1266 Frankfurt- Gutleutviertel: Fahrgast außer Rand und Band

Frankfurt (ots)

(ma) Eine Taxifahrt endete am frühen Freitagmorgen (5. Dezember 2025) für einen 32- Jährigen im Gewahrsam der Polizei Frankfurt.

Gegen 03:45 Uhr bestieg der 32- jährige Mann ein Taxi eines 61- Jährigen in der Habsburgerallee und nahm auf der Rückbank Platz. Während der Fahrt zog der Fahrgast seine Hose aus und manipulierte an seinem erigierten Glied, sodass der Fahrer ihn erst aufforderte, dies zu unterlassen und schließlich in der Baseler Straße das Taxi zu verlassen.

Hier verließ der 32- Jährige das Taxi, verweigerte jedoch den bislang entstanden Fahrpreis zu begleichen und machte dem Fahrer indes ein unmoralisches Angebot. Dieser verständigte sodann die Polizei, welche die Personalien des Mannes feststellen wollten.

Im Rahmen dessen reagierte der augenscheinlich betrunkene Fahrgast aggressiv, unkooperativ, beleidigte die Streife und trat und schlug im Rahmen der nun erfolgten Festnahme nach den Beamten.

Hierdurch wurden eine Polizistin und zwei Polizisten leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiterhin fortsetzen.

Da die Identität des 32- Jährigen nicht eindeutig festgestellt werden konnte, brachte die Streife ihn zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Hier wehrte er sich weiterhin, sodass eine Blutprobenentnahme nur unter großer Mühe möglich war.

Der Mann muss sich nun wegen Widerstandes, Betrug und exhibitionistischer Handlung verantworten.

