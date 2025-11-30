PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Zeugen zu verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Abend gegen 21:43 Uhr kam es auf der B403 aus Nordhorn kommend in Richtung Neuenhaus zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Ein 36-jähriger Fahrer eines weißen Mercedes AMG C63 fiel Beamten des Polizeikommissariats Nordhorn auf, weil er sein Fahrzeug mit durchdrehenden Reifen beschleunigte. Im weiteren Verlauf beschleunigte er sein Fahrzeug auf eine höchstmögliche Geschwindigkeit und überholte ein weiteres Fahrzeug im Überholverbot. Im weiteren Verlauf kann der Fahrer durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, insbesondere der Verkehrsteilnehmer, der überholt wurde, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

