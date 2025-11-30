Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Motorroller ausgebrannt - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Bereits in der Nacht zu Samstag, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Mozartstraße zu einem Brand eines Motorrollers. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein am Fahrbahnrand abgestellter Motorroller in Brand. Das Feuer konnte zunächst durch die eingesetzten Beamten, anschließend durch die Freiwillige Feuerwehr Haselünne vollständig gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein in unmittelbarer Nähe abgestellter VW Passat beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 - 958700 zu melden.

