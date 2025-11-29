Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Heute in der Zeit von 02:25 Uhr bis 03:15 Uhr kam es an der Haselünner Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten des Kiosks "B213". Aus dem Kiosk wurde u. a. Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell